Владимир Гомельский оценил шансы «Мемфис Гриззлиз» стать чемпионом НБА

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах «Мемфис Гриззлиз» завоевать чемпионский титул в НБА.

«В таком составе [как сейчас] — нет, не сможет. Необходимо усиление передней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Мемфис» занимает третье место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Гриззлиз» одержали 39 побед и потерпели 26 поражений. Лидером на Западе является «Денвер Наггетс» (46 побед – 20 поражений).

В следующем туре регулярного чемпионата «Мемфис» сыграет с клубом «Даллас Маверикс». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 4:00 мск.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?