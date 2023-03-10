Владимир Гомельский оценил шансы «Мемфис Гриззлиз» стать чемпионом НБА
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах «Мемфис Гриззлиз» завоевать чемпионский титул в НБА.
«В таком составе [как сейчас] — нет, не сможет. Необходимо усиление передней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В настоящий момент «Мемфис» занимает третье место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Гриззлиз» одержали 39 побед и потерпели 26 поражений. Лидером на Западе является «Денвер Наггетс» (46 побед – 20 поражений).
В следующем туре регулярного чемпионата «Мемфис» сыграет с клубом «Даллас Маверикс». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 4:00 мск.
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