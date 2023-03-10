Дрэймонд Грин: между «Мемфисом» и «Голден Стэйт» нет соперничества

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (110:131) заявил, что между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» нет принципиального соперничества.

«Между «Мемфисом» и «Голден Стэйт» нет принципиального соперничества. Любая команда может обыграть кого-то в марте. «Соперничество» — это когда одна команда выигрывает, а затем уже другая.

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Мы четыре раза становились чемпионами НБА, а «Гриззлиз» вовсе без титулов. Поэтому это не соперничество», — приводит слова Грина клубный обозреватель Мэдлин Кенни.

Ранее форвард «Мемфиса» Диллон Брукс вступил в словесную конфронтацию с Грином во время встречи между командами.