Sportico: Майкл Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Издание Sportico, специализирующееся на освещении спортивного бизнеса, составило рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории профессионального спорта.
Примечательно, что в список вошли сразу четыре представителя гольфа, по два представителя — в баскетболе и футболе соответственно. По одному представителю — от бокса и тенниса.
Рейтинг возглавил шестикратный чемпиона НБА, ныне владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан с общим доходом $ 3,3 млрд. На втором и третьем местах расположились гольфисты Тайгер Вудс ($ 2,5 млрд) и Арнольд Палмер ($ 1,7 млрд).
Замкнули пятёрку самых богатых Джек Никлаус (гольф — $ 1,63 млрд) и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ($ 1,58 млрд).
В оставшуюся десятку также вошли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ($ 1,53 млрд), форвард «ПСЖ» Лионель Месси ($ 1,48 млрд), боксёр Флойд Мейвезер ($ 1,41), теннисист Роджер Федерер ($ 1,38) и гольфист Фил Микельсон ($ 1,36 млрд).
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