Пол Джордж: у атакующих игроков сейчас очевидное преимущество

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считает, что Национальная баскетбольная ассоциация негативно повлияла на индивидуальные защитные способности игроков лиги.

«Мы теперь не можем называться защитниками – мы не можем защищаться так, как раньше. Почти любые действия расцениваются как фол. У атакующих игроков сейчас очевидное преимущество», — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

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В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 51 матче, набирая в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых – 37,6.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 35 победами при 33 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 12 марта (00:00 мск).