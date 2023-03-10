Фред Ванвлит высказался о полученном штрафе на $ 30 тысяч

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит поделился эмоциями после полученного штрафа в размере $ 30 тысяч после того, как раскритиковал судейство в матче с «Лос-Анджелес Клипперс».
«Вы видите, как я совершаю ошибки и происходят не самые лучшие вещи. Это было непрофессионально с моей стороны, так что это было неудачно. Вы живёте, учитесь и продолжаете двигаться дальше. Я говорил тогда искренне, но, если бы я чувствовал, что у меня есть другой выход, я бы этого не делал. Просто я тоже человек. Получилось немного эмоционально, потерпели тяжёлое поражение, и я немного запутался», — цитирует Ванвлита ESPN.
«Торонто» проиграл «Клипперс» со счётом 100:108, а Ванвлит по ходу третьей четверти получил технический фол. После матча баскетболист назвал это решение «чушью», за что и получил крупный штраф.
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