Кевин Гарнетт: 24-й номер Брайанта — знак, что он на ступень выше, чем 23-й

Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы НБА Кевин Гарнетт рассказал, почему легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант выбрал себе 24-й игровой номер.

«Многие даже не знают, что значит 24-й номер Коби. Это был знак всем, что он на ступень выше, чем 23-й. Поэтому он взял 24-й номер. Это был укол в сторону Майкла Джордана. Он открыто говорил ему: «Я лучше тебя». Брайант старался превзойти любой рекорд, любое достижение, которые были у Джордана», — приводит слова Гарнетта Clutch Points.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, а также 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всю игровую карьеру Коби провёл в составе «Лейкерс».

В январе 2020 года Коби Брайант, его дочь и ещё семь человек разбились на вертолёте.