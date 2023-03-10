Кевин Гарнетт: 24-й номер Брайанта — знак, что он на ступень выше, чем 23-й
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Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы НБА Кевин Гарнетт рассказал, почему легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант выбрал себе 24-й игровой номер.
«Многие даже не знают, что значит 24-й номер Коби. Это был знак всем, что он на ступень выше, чем 23-й. Поэтому он взял 24-й номер. Это был укол в сторону Майкла Джордана. Он открыто говорил ему: «Я лучше тебя». Брайант старался превзойти любой рекорд, любое достижение, которые были у Джордана», — приводит слова Гарнетта Clutch Points.
Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, а также 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всю игровую карьеру Коби провёл в составе «Лейкерс».
В январе 2020 года Коби Брайант, его дочь и ещё семь человек разбились на вертолёте.
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