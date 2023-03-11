Зак Коллинз и Майкл Портер устроили словесную перепалку во время матча. Видео

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Зак Коллинз во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (128:120) вступил в словесную конфронтацию с лёгким форвардом «Денвера» Майклом Портером.

В середине третьей четверти Портер совершил проход в трёхсекундную зону и поставил сверху с сопротивлением Коллинза. После чего игрок «Сан-Антонио» резко побежал в сторону Портера и начал что-то высказывать баскетболисту.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сан-Антонио Спёрс» занимает 14-е место в Западной конференции с 17 победами при 49 поражениях. Тем временем «Денвер Наггетс» лидирует на Западе с 46 победами и 21 поражением.