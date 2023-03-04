В «Сан-Антонио» объявили о приходе грузинского форварда
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Руководство «Сан-Антонио Спёрс» приняло решение отчислить лёгкого форварда Исайю Роби и подписать контракт с тяжёлым форвардом Сандро Мамукелашвили. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
23-летний грузинский баскетболист был выбран на драфте-2021 под общим 54-м номером «Милуоки Бакс». В начале марте клуб из Висконсина прекратил сотрудничество с игроком.
Новость по теме«Милуоки» отчислил грузинского форварда
В нынешнем сезоне Мамукелашвили принял участие в 24 матчах, набирая в среднем 2,4 очка, 2,3 подбора и 0,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 32,8, трёхочковых – 21,9.
«Сан-Антонио Спёрс» занимает 14-е место в Западной конференции с 16 победами при 47 поражениях. Следующую игру «Спёрс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 5 марта (4:00 мск).
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