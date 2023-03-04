Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Сан-Антонио» объявили о приходе грузинского форварда

В «Сан-Антонио» объявили о приходе грузинского форварда
Комментарии

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» приняло решение отчислить лёгкого форварда Исайю Роби и подписать контракт с тяжёлым форвардом Сандро Мамукелашвили. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

23-летний грузинский баскетболист был выбран на драфте-2021 под общим 54-м номером «Милуоки Бакс». В начале марте клуб из Висконсина прекратил сотрудничество с игроком.

Новость по теме
«Милуоки» отчислил грузинского форварда

В нынешнем сезоне Мамукелашвили принял участие в 24 матчах, набирая в среднем 2,4 очка, 2,3 подбора и 0,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 32,8, трёхочковых – 21,9.

«Сан-Антонио Спёрс» занимает 14-е место в Западной конференции с 16 победами при 47 поражениях. Следующую игру «Спёрс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 5 марта (4:00 мск).

Молодого таланта отчислили из клуба НБА. Он разделся перед бывшей сотрудницей Молодого таланта отчислили из клуба НБА. Он разделся перед бывшей сотрудницей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023