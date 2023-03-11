Эксперт: сейчас Бронни Джеймс выглядит как обычный защитник ростом 190 см

Известный американский журналист Билл Симмонс поделился мнением о Бронни Джеймсе, сыне четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Судя по тому, что я увидел, он атлетичен. Он похож на добротного защитника. Похож на игрока, с которым было бы весело сыграть, но в целом это обычный атакующий защитник ростом около 190 см.

В определённый момент, когда вы достигаете элитного уровня, вы должны привнести нечто невероятное, чтобы выделиться. Вы должны быть либо невероятным снайпером, либо невероятным защитником, либо невероятным атлетом. Либо быть кем-то вроде Джоша Гидди, который играет так, как он играет. Сейчас Джеймс выглядит как обычный защитник», – цитирует Симмонса Sports Illustrated.

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