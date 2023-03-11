Хэм — о возвращении Д’Анджело Расселла: отличное обстоятельство для Леброна

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал возвращение после травмы американского разыгрывающего Д’Анджело Расселла, оправившегося после травмы.
Напомним, Расселл принял участие в матче с «Торонто Рэпторс» (122:112), став самым результативным игроком в составе «озёрников».
«Я задумываюсь о его габаритах, его навыках и мышлении. И я действительно считаю его талантливым и умным баскетболистом, с которым нужно считаться. Он также умный защитник. Д’Анджело – ещё одна добавленная деталь, которой мы очень рады. И тот факт, что он оправился от травмы – отличное обстоятельство для Леброна», – сказал Хэм на пресс-конференции.
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