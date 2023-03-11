Леброн Джеймс отреагировал на победу «Лейкерс» в матче с «Торонто»

Звёздный легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (122:112) оценил выступление калифорнийского клуба.
«Как же мне нравится эта команда!» — написал Джеймс в соцсетях.
Напомним, 38-летний баскетболист пропускает встречи с 28 февраля из-за травмы ноги. Игрок не принял участия в последних пяти играх команды.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции с 33 победами при 34 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 13 марта (4:00 мск).
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом
- 11 марта 2023
-
11:11
-
10:27
-
09:24
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
06:40
-
05:37
-
00:49
-
00:35
- 10 марта 2023
-
23:48
-
22:45
-
22:27
-
21:47
-
20:55
-
20:52
-
18:56
-
18:55
-
17:56
-
17:45
-
16:38
-
16:30
-
15:39
-
15:22
-
15:00
-
14:28
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:25
-
12:51
-
10:16
-
10:05
-
09:50
-
09:21