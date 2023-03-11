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Леброн Джеймс отреагировал на победу «Лейкерс» в матче с «Торонто»

Звёздный легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (122:112) оценил выступление калифорнийского клуба.

«Как же мне нравится эта команда!» — написал Джеймс в соцсетях.

Напомним, 38-летний баскетболист пропускает встречи с 28 февраля из-за травмы ноги. Игрок не принял участия в последних пяти играх команды.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции с 33 победами при 34 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 13 марта (4:00 мск).

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