В «Барселоне» недовольны главным тренером из-за вечеринки после поражения от «Олимпиакоса»

Руководство баскетбольной «Барселоны» осталось недовольно поведением главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса во время выездного турне, сообщает Mundo Depoprtivo.

В социальных сетях быстро начало распространяться видео с вечеринки, на которой Шарунас вместе со своей женой Анной Доука-Ясикявичюс громко подпевает исполняющейся песне. О состоянии опьянения тренера по видео судить сложно. Видео было снято в Греции после матча «Барселоны» с «Олимпиакосом» (70:77).

Сообщается, что во время вечеринки Ясикявичюса сопровождал один из членов тренерского штаба.

Примечательно, что после дня отдыха в Греции, в который и было заснято видео, Ясикявичюс вместе с командой отправился в Турцию. «Барселона» проиграла обе встречи выездного турне — и с «Олимпиакосом», и с «Фенербахче» (73:81).