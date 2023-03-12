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«Оппонент бросит все силы». Василий Карасёв — перед матчем с УНИКСом

«Оппонент бросит все силы». Василий Карасёв — перед матчем с УНИКСом
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Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал предстоящий матч команды с казанским УНИКСом, назначенный на сегодня, 12 марта (18:00 мск), на стадионе «Баскет-Холл».

«УНИКС потерпел три поражения и бросит все силы, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. На втором этапе наша главная цель — демонстрировать то, что мы отрабатываем на тренировках. В матче с ЦСКА парни показали хорошую игру в атаке, и даже с учётом проигрыша я был доволен качеством баскетбола.

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Если мы будем сохранять концентрацию от первой до последней минуты, будем бороться, а не опускать руки, как это уже случалось в нынешнем сезоне, когда после большого перерыва нас просто задавливали, результат обязательно придёт», — приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт клуба.

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