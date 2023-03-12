Майк Фрателло назвал MVP нынешнего сезона НБА

Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации, ныне комментатор и аналитик Майк Фрателло выразил мнение, что тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл должен стать MVP по итогам регулярного сезона-2022/2023.

«Почему его имя не упоминается в разговорах об MVP? В основном говорят про Янниса Адетокунбо, Николу Йокича, которые являются безоговорочными лидерами своих команд. Однако Рэндл буквально носит «Никс» на своих плечах», — заявил Фрателло в эфире MSG.

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В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 25,1 очка, 10,3 подбора и 4,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых – 34,8.

«Нью-Йорк Никс» занимает шестое место в Восточной конференции с 39 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Никс» проведут с «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде 13 марта (4:00 мск).