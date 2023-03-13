«Олимпиакос» одержал 50-ю победу подряд в домашних чемпионатах

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» добился выдающегося результата, одержав 50-ю победу подряд в домашних чемпионатах.

Так, команда из города Пирей обыграла в рамках 18-го раунда национальной лиги «Промитеас» из Патроса (89:77). Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Алек Питерс, записавший на свой счёт 16 очков.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Олимпиакоса», начавшаяся в ноябре 2021 года, включает в себя выступление в Кубке и Суперкубке Греции.

Напомним, свой следующий матч в рамках Евролиги «Олимпиакос» проведёт в четверг, 16 марта, и встретится с командой «Жальгирис» из Литвы, начало встречи – в 21:00 по московскому времени.