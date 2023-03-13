Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом»
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Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало запланировано на 20:00 мск.
«Наши матчи с «Зенитом» всегда интересны болельщикам. Несмотря на то что эта игра не имеет для нас значения в турнирной таблице, мы всё равно приложим максимум усилий, чтобы попытаться победить. Мы также будем решать собственные задачи в преддверии самого ответственного этапа сезона – улучшить физическую форму, сохранить игровой ритм, встроить нашего новичка в систему и так далее», —приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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