Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом»

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало запланировано на 20:00 мск.

«Наши матчи с «Зенитом» всегда интересны болельщикам. Несмотря на то что эта игра не имеет для нас значения в турнирной таблице, мы всё равно приложим максимум усилий, чтобы попытаться победить. Мы также будем решать собственные задачи в преддверии самого ответственного этапа сезона – улучшить физическую форму, сохранить игровой ритм, встроить нашего новичка в систему и так далее», —приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: