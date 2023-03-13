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Генменеджер «Финикса»: если бы плей-офф начался сегодня, Кевин Дюрант вышел бы на площадку

Генменеджер «Финикса»: если бы плей-офф начался сегодня, Кевин Дюрант вышел бы на площадку
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Генеральный менеджер «Финикс Санз» Джеймс Джонс признался, что позволил бы травмированному лёгкому форварду команды Кевину Дюранту принять участие в матчах плей-офф, если бы турнир начался сегодня.

«Когда игроки проводят много времени на площадке, рано или поздно они столкнутся с травмами. Если бы плей-офф начался сегодня, Кевин Дюрант вышел бы на площадку. Но, конечно, он бы испытывал небольшие проблемы», — приводит слова Джонса AZ Central.

Дюрант травмировался на разминке. Это может стоить «Финиксу» чемпионства Дюрант травмировался на разминке. Это может стоить «Финиксу» чемпионства

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, трёхочковых – 38,6.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 37 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 14 марта (5:00 мск).

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