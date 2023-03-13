Инсайдер Шэмс Чарания высказался о возможности «Лейкерс» навязать борьбу командам Запада
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в состоянии создать конкуренцию другим командам Национальной баскетбольной ассоциации из Западной конференции.
«Я считаю, что у «Лейкерс» есть хорошие шансы с Леброном Джеймсом или без него. «Озёрники» могут стать угрозой на Западе», — сказал Чарания во время эфира на FanDuel TV.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 33 победами при 35 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 15 марта (3:00 мск).
Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер после матча регулярного сезона с «Нью-Йорк Никс» (108:112) прокомментировал поражение лос-анджелесской команды.
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