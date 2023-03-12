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Пау Газоль: у Энтони Дэвиса есть всё, чтобы войти в историю «Лейкерс»

Пау Газоль: у Энтони Дэвиса есть всё, чтобы войти в историю «Лейкерс»
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», испанец Пау Газоль высказался о шансах американца Энтони Дэвиса войти в историю клуба.

«Я сказал ему, что он способен сделать, что он обязан это сделать, и что он это сделает, если продолжит в том же духе.

Энтони – великолепный игрок. И отличный парень. Он находится в том возрасте, когда ещё многое способен отдать, многое доказать и много добиться. У него есть нужный менталитет, постановка целей… всё, что нужно», – приводит слова Газоля издание The Athletic.

Ранее Кевин Гарнетт назвал условия, при которых «Лейкерс» обменяют Энтони Дэвиса.

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