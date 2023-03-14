Эмил Райкович: ЦСКА уже занял первое место, но мы всё равно хотели победить

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» оценил выступление своей команды.

«Мы уже заняли первое место, но всё равно хотели победить. Думаю, что наши игроки сегодня неплохо сыграли в защите. «Зенит» имел свои моменты, когда соперник попадал сложные броски, но в концовке наши ребята играли более сконцентрированно и в итоге победили. Сейчас для нас наступил тот момент, когда нужно перестроить «химию» в команде.

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Я хотел дать время Кейкоку, нашему новичку, в концовке, чтобы он мог показать, как полезен он может быть на паркете в решающие минуты. Мне показалось, что Милутинов действительно проводил очень неплохой матч, но этим решением я хотел ввести в свою ротацию ещё одного игрока, добавить команде ещё одного нужного игрока, можно так сказать.

Поэтому оставил на скамейке лучшего игрока, и я думаю, что Кейкок проделал отличную работу, поэтому всё оправдалось», — приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт лиги.