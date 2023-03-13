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УНИКС досрочно занял второе место в Единой лиге ВТБ после проигрыша «Зенита»

Сегодня, 14 марта, московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в концертно-спортивном комплексе «СИБУР Арена» и завершилась победой гостей со счётом 72:69 (20:14, 13:16, 16:22, 23:17).

Таким образом, казанский УНИКС досрочно занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Ранее ЦСКА досрочно обеспечил себе первое место: армейцы гарантировали себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей-офф.

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Напомним, самым результативным игроком матча «Зенит» — ЦСКА в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 19 очков. 17 очков набрал Каспер Уэйр. Восемь баллов на свой счёт записали Даллас Мур и Девонте Кейкок.

В составе «Зенита» 20 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очками отметились Дмитрий Кулагин и Сергей Карасёв, восемью баллами – Трэй Томпкинс и Калеб Хомсли.