Представлена обновлённая информация о травмированных Дончиче и Ирвинге

Звёздные игроки «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут возобновить тренировки с командой уже сегодня, 14 марта. Об этом рассказал главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд. И Дончич, и Ирвинг пропустили два последних матча из-за небольших повреждений: Дончича беспокоит левое бедро, а Ирвинга – боли в правой стопе.

О возвращении игроков в состав может быть объявлено со дня на день.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 результативных передач. Ирвинг в этом сезоне в среднем набирает 27,2 очка, совершает 5,1 подбора и отдаёт 5,6 передачи.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: