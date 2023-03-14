Представлена обновлённая информация о травмированных Дончиче и Ирвинге
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Звёздные игроки «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут возобновить тренировки с командой уже сегодня, 14 марта. Об этом рассказал главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд. И Дончич, и Ирвинг пропустили два последних матча из-за небольших повреждений: Дончича беспокоит левое бедро, а Ирвинга – боли в правой стопе.
О возвращении игроков в состав может быть объявлено со дня на день.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 результативных передач. Ирвинг в этом сезоне в среднем набирает 27,2 очка, совершает 5,1 подбора и отдаёт 5,6 передачи.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
Новость по темеРезультаты всех матчей НБА 14 марта, турнирная таблица
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