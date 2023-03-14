НБА оштрафовала Маркуса Смарта за инцидент с Треем Янгом
Поделиться
Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт оштрафован на $ 25 тысяч за словесную перепалку и физический контакт с разыгрывающим «Атланты Хоукс» Треем Янгом. Об этом информирует пресс-служба НБА.
Напомним, инцидент между Смартом и Янгом произошёл несколькими днями ранее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В конце четвёртой четверти Янг совершил проход в трёхсекундную зону, заработав два очка и фол на себе со стороны Смарта. После этого Маркус вступил в конфликт с Треем.
В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (47 побед – 22 поражения). «Атланта» располагается на восьмом месте (34 победы – 35 поражений).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Новость по темеМаркус Смарт был удалён во время матча с «Атлантой». Видео
Комментарии
- 14 марта 2023
-
11:11
-
10:35
-
09:55
-
09:25
-
08:00
-
07:45
-
07:34
-
06:16
-
04:54
-
00:32
-
00:24
- 13 марта 2023
-
23:52
-
22:54
-
22:14
-
21:54
-
21:23
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:01
-
18:44
-
18:38
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56
-
13:43
-
12:52
-
11:28
-
11:12
-
10:38
-
10:26
Партнерский контент