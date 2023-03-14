Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА оштрафовала Маркуса Смарта за инцидент с Треем Янгом

НБА оштрафовала Маркуса Смарта за инцидент с Треем Янгом
Комментарии

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт оштрафован на $ 25 тысяч за словесную перепалку и физический контакт с разыгрывающим «Атланты Хоукс» Треем Янгом. Об этом информирует пресс-служба НБА.

Напомним, инцидент между Смартом и Янгом произошёл несколькими днями ранее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В конце четвёртой четверти Янг совершил проход в трёхсекундную зону, заработав два очка и фол на себе со стороны Смарта. После этого Маркус вступил в конфликт с Треем.

В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (47 побед – 22 поражения). «Атланта» располагается на восьмом месте (34 победы – 35 поражений).

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Новость по теме
Маркус Смарт был удалён во время матча с «Атлантой». Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023