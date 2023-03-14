Инсайдер рассказал, когда Дончич может вернуться в строй после травмы

Получивший травму ноги лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич может вернуться в строй уже в следующем матче команды. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.
«Он будет изо дня в день. Мне сказали, что он может вернуться уже к их следующей встрече. Сейчас в команде надеются, что это лёгкая травма», — сказал Чарания в эфире FanDuel TV.
Дончич вместе с травмированным Кайри Ирвингом пропускал два последних матча «Далласа». В следующем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Маверикс» на выезде сыграют с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча состоится 16 марта. Начало запланировано на 03:30 мск.
Ранее главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд рассказал, что Дончич и Ирвинг могут возобновить тренировки с командой уже сегодня, 14 марта.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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