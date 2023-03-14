Карим Абдул-Джаббар продал 4 чемпионских перстня и другие свои награды

Прославленный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар продал свои четыре чемпионских перстня, три награды MVP, а также другие памятные вещи, чтобы помочь молодёжной образовательной программе. Об этом информирует MSN.

Завоёванные награды Абдул-Джаббар продал ещё в 2019 году. За них ему удалось выручить $ 2,8 миллиона.

В настоящий момент Абдул-Джаббару 75 лет. Карим является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), два раза он признавался самым ценным игроком финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком лиги. 19 раз участвовал в матче всех звёзд НБА.В нынешнем сезоне игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом был побит рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: