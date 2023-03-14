Кемба Уокер: я всё ещё не готов закончить карьеру

Американский разыгрывающий Кемба Уокер рассказал, что не хочет завершать карьеру.

«Я люблю баскетбол, и я всё ещё не готов закончить карьеру», — приводит слова Уокера Fadeaway World.

Кембе Уокеру 32 года. Баскетболист является четырёхкратным участником Матча всех звёзд НБА. Игрок дебютировал в лиге в 2011 году и провёл следующие восемь сезонов за «Шарлотт Хорнетс». С 2019 по 2021 год он выступал за «Бостон Селтикс», с 2021 по 2022 год – за «Нью-Йорк Никс». В текущем сезоне американец провёл девять матчей в составе «Даллас Маверикс».

Ранее сообщалось, что баскетболист может быть приглашён на просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс».