Кемба Уокер: я всё ещё не готов закончить карьеру
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Американский разыгрывающий Кемба Уокер рассказал, что не хочет завершать карьеру.
«Я люблю баскетбол, и я всё ещё не готов закончить карьеру», — приводит слова Уокера Fadeaway World.
Кембе Уокеру 32 года. Баскетболист является четырёхкратным участником Матча всех звёзд НБА. Игрок дебютировал в лиге в 2011 году и провёл следующие восемь сезонов за «Шарлотт Хорнетс». С 2019 по 2021 год он выступал за «Бостон Селтикс», с 2021 по 2022 год – за «Нью-Йорк Никс». В текущем сезоне американец провёл девять матчей в составе «Даллас Маверикс».
Ранее сообщалось, что баскетболист может быть приглашён на просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Новость по темеLakers Daily: Кемба Уокер может пройти просмотр в «Лейкерс»
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