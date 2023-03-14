Брук Лопес отреагировал на потасовку во время матча «Сакраменто» — «Милуоки»

Центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (133:124) прокомментировал инцидент с участием форварда «Сакраменто» Трея Лайлса и одноклубника Янниса Адетокунбо.

«Я думаю то, что сделал тот парень с Яннисом, было неуместным. Не стоило себя так вести. Он пошёл на Янниса, что мне не понравилось само собой», — приводит слова Лопеса журналист Марк Хэйнс.

Напомним, инцидент начался с того, что Адетокунбо принял решение не атаковать кольцо соперников при последнем владении. Когда Яннис находился в центре площадки, Лайлс попытался выбить у него мяч, после чего оттолкнул его.

Новость по теме Лайлс оттолкнул Адетокунбо, после чего устроил стычку с Бруком Лопесом. Видео

В эпизод сразу вмешался Лопес, который стал что-то выговаривать форварду соперников, а тот оттолкнул и его. После этого разнимать игроков принялись их товарищи по команде.

В нынешнем сезоне 34-летний Лопес принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 15,4 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 51,6, трёхочковых – 38,4.

«Милуоки Бакс» занимает первое место в Восточной конференции с 49 победами при 19 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Финикс Санз» на выезде 15 марта (5:00 мск).