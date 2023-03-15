Мейерс Леонард определился с командой на оставшуюся часть сезона

Центровой Мейерс Леонард подписал контракт с «Милуоки Бакс» до конца оставшейся части нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом информирует пресс-служба «Милуоки».

Напомним, в этом сезоне НБА Леонард уже выступал за «Бакс» – центровой заключал с клубом два 10-дневных контракта. За это время Мейерс в среднем за 6,8 минуты на площадке набирал 2,8 очка и совершал 2,0 подбора.

В марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима, который он вёл, можно было услышать, как игрок многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.

Мейерс Леонард выпил банку пива за 3 секунды: