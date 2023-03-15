Брук Лопес сделал заявление о своей потасовке с Треем Лайлзом

Центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес рассказал, что в любой конфликтной ситуации встанет на сторону своего товарища по команде Янниса Адетокунбо.
«Он действительно очень талантлив и способен огорчать соперников. Так что, если кто-то будет отвечать на это какой-то чушью или подобными дешёвыми штучками, я вмешаюсь, чтобы защитить своего парня. Кто бы это ни был, я прикрою его спину», — приводит слова Лопеса The Athletic.
Напомним, инцидент между Лопесом и Лайлзом начался с того, что Яннис Адетокунбо принял решение не атаковать кольцо соперников при последнем владении. Когда Яннис находился в центре площадки, Лайлз попытался выбить у него мяч, после чего оттолкнул его. В эпизод сразу вмешался Лопес, который стал что-то выговаривать форварду соперников, а тот оттолкнул и его. После этого разнимать игроков принялись их товарищи по команде.
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