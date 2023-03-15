Представлена обновлённая информация по поводу травмы Леброна Джеймса

Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями о состоянии травмированного лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Напомним, в конце февраля Леброн получил повреждение ноги.

«Мне сказали, что Леброн чувствует себя намного лучше, и нога его уже не так беспокоит. В «Лейкерс» понимают, что ему может потребоваться время для полноценного восстановления», — сказал Чарания в эфире The Rally.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс сыграл в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8. В последний раз на площадке он появлялся 26 февраля.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: