«Милуоки» стала первой командой в НБА, гарантировавшей место в плей-офф сезона/2022-2023

«Милуоки Бакс» стала первой командой, которая гарантировала себе место в плей-офф этого сезона НБА. Кроме того, «Бакс стали первым коллективом, сумевшим одержать 50 побед в этом сезоне.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата игроки «Милуоки» встречались с «Финикс Санз». Со счётом 116:104 победу добыли «Бакс». Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. В его активе 36 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. В следующем туре регулярного чемпионата «Милуоки» сыграет с клубом «Индиана Пэйсерс». Матч состоится 17 марта. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.

Яннис Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: