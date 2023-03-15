Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хэм объяснил, почему «Лос-Анджелес» решил не задействовать Дэвиса в матче с «Хьюстоном»

Хэм объяснил, почему «Лос-Анджелес» решил не задействовать Дэвиса в матче с «Хьюстоном»
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что звёздный игрок команды Энтони Дэвис пропустит матч регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс».

«Он не будет играть. Несмотря на то, что сейчас он играл без болевых ощущений, мы решили не задействовать его в одном из матчей, которые проводятся с разницей в два дня.

Вообще он играет без болевых ощущений, но мы посоветовались с нашими врачами и приняли такое решение. Да, сейчас вроде бы всё в порядке, но мы должны придерживаться изначального плана», — приводит слова Хэма ESPN US.

Выездной матч с «Хьюстоном» «Лос-Анджелес» проведёт 16 марта. 18 марта «Лейкерс» примут «Даллас Маверикс».

Новость по теме
Представлена обновлённая информация по поводу травмы Леброна Джеймса

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023