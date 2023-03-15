Хэм объяснил, почему «Лос-Анджелес» решил не задействовать Дэвиса в матче с «Хьюстоном»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что звёздный игрок команды Энтони Дэвис пропустит матч регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс».
«Он не будет играть. Несмотря на то, что сейчас он играл без болевых ощущений, мы решили не задействовать его в одном из матчей, которые проводятся с разницей в два дня.
Вообще он играет без болевых ощущений, но мы посоветовались с нашими врачами и приняли такое решение. Да, сейчас вроде бы всё в порядке, но мы должны придерживаться изначального плана», — приводит слова Хэма ESPN US.
Выездной матч с «Хьюстоном» «Лос-Анджелес» проведёт 16 марта. 18 марта «Лейкерс» примут «Даллас Маверикс».
Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:
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