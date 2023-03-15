Дюрант рассказал о своём видении по продолжению карьеры сына Леброна в баскетболе
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о Бронни Джеймсе – сыне лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я бы хотел, чтобы Бронни выступал в студенческом баскетболе, а не шёл каким-то другим путём. Хочется последить за ним в режиме реального времени, видеть, что он делает, наблюдать за его путешествием», — сказал Дюрант в эфире Boardroom.
18-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Ранее Леброн не раз говорил, что мечтает играть с Бронни в одной команде. Звёздный форвард «Лейкерс» также отмечал, что хотел бы провести свой последний сезон именно с сыгом — в какой бы команде тот ни играл.
Бронни Джеймс не забил бросок на победу в присутствии Леброна:
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