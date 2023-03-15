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Лиллард: молодёжи НБА не нужно добиваться места в команде. Она получает всё и сразу

Лиллард: молодёжи НБА не нужно добиваться места в команде. Она получает всё и сразу
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Лидер команды НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», американец Дэмьен Лиллард критично высказался о молодых звёздах лиги.

«Когда я пришёл в лигу, вы должны были не только научиться играть с командой и добиться уважения – вы должны были заполучить место в ней. Не было такого, что из-за того, что вы являетесь шестым номером драфта, вы получаете эту конкретную команду. Разница заключается в том, что теперь нет влияния ветеранов.

Теперь у вас есть талантливые игроки, они приходят в лигу, их выбирают в первой пятёрке, и они зарабатывают больше, чем все пики до них. Им дали ключи от привилегий. Теперь им не говорят, что здесь нужно прокладывать свой путь. Они приходят и получают всё с самого начала», – сказал Лиллард в интервью YouTube-каналу JJ Redick.

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