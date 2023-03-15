Пол Джордж обратился с советом к отстранённому от игр Джа Моранту

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс», американец Пол Джордж высказался о звёздном соотечественнике Джа Моранте, отстранённом от выступлений из-за провокационного поведения в ночном клубе.

Напомним, Морант показал пистолет во время трансляции в социальных сетях, что мгновенно стало поводом для обсуждения.

«Ему придётся разорвать отношения с некоторыми людьми. По мере взросления, становясь мужчиной, вы понимаете, какие люди вам подходят, а какие – нет. И это часть жизни. Его не перестанут поддерживать. Это часть становления человека, который пытается вырасти. Смысл заключается в том, чтобы не переставать развиваться, и сейчас Джа проходит определённый этап. Он понимает, что не может иметь подобный статус, поскольку оказывает влияние на будущее поколение», – приводит слова Джорджа издание Fadeaway World.