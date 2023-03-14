Эксперт: всё идёт к тому, что Джа Морант пропустит остаток сезона

Обозреватель ESPN, эксперт Марк Спирс рассказал о ситуации звёздного разыгрывающего Джа Моранта в «Мемфис Гриззлиз».

«Конечно, есть вещи, о которых мне не стоит говорить. Но всё идёт к тому, что Джа Морант пропустит остаток сезона», — заявил Спирс во время подкаста The Hoop Collective.

Напомним, Морант после скандальной ситуации в ночном клубе записался на консультационную программу во Флориде.

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Обратившись за поддержкой, Морант предоставил заявление, где отметил необходимость «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом, а также достижения общего благополучия». По этой причине он покинул расположение клуба.

Ранее во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности. Впоследствии Джа был отстранён командой на неопределённое время.