ESPN: Ирвинг может пропустить матч «Маверикс» — «Спёрс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Даллас Маверикс», американец Кайри Ирвинг сообщил, что может пропустить предстоящий матч с «Сан-Антонио Спёрс», который состоится 16 марта. Напомним, Ирвинг не выступал в последних трёх играх «Маверикс» из-за травмы правой стопы.
«Мы подумаем, что можно будет сделать, но всё выглядит не очень хорошо. Травма стопы займёт больше времени, чем я ожидал. Очевидно, счёт идёт на дни, и нам просто нужно больше времени», – цитирует Ирвинга ESPN.
На данный момент «Маверикс» идут на серии из трёх поражений. Из последних десяти матчей команда Джейсона Кидда выиграла всего в трёх. После 67 игр регулярного чемпионата «Даллас» занимает девятое место в зачёте Западной конференции.
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