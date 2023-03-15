В НБА вынесли решение о наказании Джа Моранта за демонстрацию пистолета в ночном клубе

Национальная баскетбольная ассоциация вынесла решение по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Комиссией лиги было принято решение об отстранении Моранта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге.

Таким образом, Моранту предстоит пропустить ещё три игры с учётом пропущенных им пяти встреч ранее.

Ранее во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности. Впоследствии Джа был отстранён командой на неопределённое время.

Морант после скандальной ситуации в ночном клубе записался на консультационную программу во Флориде.