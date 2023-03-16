Морант: я совершил серьёзную ошибку и не понимал, что поставлено на карту

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал инцидент, который привёл к его восьмиматчевой дисквалификации.

Ранее Морант в эфире в социальной сети продемонстрировал пистолет, после чего пропустил несколько матчей. После этого НБА приняла решение дисквалифицировать игрока на восемь игр, пять из которых он уже отбыл.

«Я не такой на самом деле. И не одобряю никаких видов насилия и беру всю ответственность за свои действия. Я совершил серьёзную ошибку. Вижу, какой у меня сложился образ, хочу показать, кто я такой на самом деле, и изменить мнение окружающих. Мне кажется, я не понимал, что стоит на карте. У меня было время всё обдумать, осознать, побыть в одиночестве. Теперь я понимаю всё. Понимаю, что могу потерять сам и что может потерять команда. Нужно быть умнее, более ответственным и держаться подальше от плохих действий», — сказал Морант в интервью Джалену Роузу на ESPN.