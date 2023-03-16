Беверли считает, что на Моранта негативно повлияла современная хип-хоп-культура
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли прокомментировал ситуацию со звездой «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом, которого ранее НБА дисквалифицировала на восемь матчей. Игрок выходил в эфир в социальных сетях и демонстрировал пистолет.
«Думаю, музыка напрямую повлияла на эту ситуацию. Особенна вся эта современная хип-хоп-культура. Все в клипах ходят с пистолетами, и это нормально. Бриллианты на зубах, штаны на заднице, всё это в порядке вещей. Всё это продукт того, что мы сейчас слушаем. В нынешней культуре только и говорят о том, что кто-то кого-то застрелит, о деньгах, частных самолётах. Такое молодое поколение», — приводит слова Беверли OutKick.
Ранее сам Морант также прокомментировал ситуацию с дисквалификацией.
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