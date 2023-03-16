The Athletic: Леброн может вернуться на площадку в последнюю неделю регулярного чемпионата

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться на площадку в последнюю неделю регулярного чемпионата НБА, сообщает журналист The Athletic Джован Буха.
«Если Леброн Джеймс успеет вернуться в регулярном чемпионате, то это будет последняя неделя соревнований. Но пока об этом противоречивая информация. Одно из событий недели — это то, что Леброн вернулся без защитного ботинка. Между четвертями он бросал лэй-апы. Джеймс стоял на месте, но не был похож на человека, который хромает и ходит в специальном ботинке. Так что он опережает график. В Новом Орлеане он уже двигался. На следующей неделе «Лейкерс» оценят его состояние», — сообщил журналист.
Напомним, Джеймс травмировал ногу в конце февраля и с тех пор не выходил на площадку.
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