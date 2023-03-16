Дрэймонд Грин сказал, кто, по его мнению, заслуживает звания MVP сезона

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о том, кому отдаёт преимущество в борьбе между Джоэлем Эмбиидом и Николой Йокичем за звание самого ценного игрока сезона в НБА.

«Пока не думаю, что у кого-то из них есть серьёзный отрыв, чтобы с уверенностью можно было рассуждать о награде для него. В этом сезоне Эмбиид в ударе, а «Филадельфия» побеждает, и, на мой взгляд, это должно учитываться в итоге. Так что, на мой взгляд, на данный момент, за 13 матчей до конца, в гонке за MVP у Джоэла есть небольшое преимущество. Последние два года отдавали преимущество Николе Йокичу и он дважды выигрывал, так что Джоэлу нужно изменить мнение голосующих, а это не так просто», — сказал Грин в интервью YouTube-каналу The Volume.

Джоэл Эмбиид в нынешнем сезоне в 55 матчах набирал в среднем за игру 33,5 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи.

Статистика Николы Йокича — 24,7 очка, 11,9 подбора и десять передач в среднем за игру при 61 матче.