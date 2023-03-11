НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Джоэл Эмбиид вернулся в топ-3
Поделиться
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.
По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, у которого в текущем сезоне в среднем 24,5 очка, 11,8 подбора и 10 передач.
Следом за сербским баскетболистом идут центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
09:24
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
06:40
-
05:37
-
00:49
-
00:35
- 10 марта 2023
-
23:48
-
22:45
-
22:27
-
21:47
-
20:55
-
20:52
-
18:56
-
18:55
-
17:56
-
17:45
-
16:38
-
16:30
-
15:39
-
15:22
-
15:00
-
14:28
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:25
-
12:51
-
10:16
-
10:05
-
09:50
-
09:21
-
09:05
-
09:00
Партнерский контент