«Лейкерс» не станут бороться за Кайри Ирвинга летом — The Athletic

«Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье не будет пытаться подписать звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, сообщает журналист The Athletic Джован Буха.

«Исходя из того, что я слышал, в предстоящее межсезонье «Лейкерс» не будут пытаться подписать Кайри Ирвинга. Насколько мне известно, этот корабль уже уплыл. Но не стоит говорить «никогда». Всё может измениться, но пока план «Лейкерс» в том, чтобы сохранить нынешний состав», — сообщил Буха.

Напомним, Кайри Ирвинг зимой в рамках крупного обмена перешел из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».

В 11 матчах за новую команду 30-летний разыгрывающий в среднем за игру набирал 27,5 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,6 результативные передачи.