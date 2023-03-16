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Главный тренер «Лейкерс»: хотел бы получить место в плей-офф, но обстоятельства против нас

Главный тренер «Лейкерс»: хотел бы получить место в плей-офф, но обстоятельства против нас
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о шансах своей команды выйти в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Конечно же, я хотел бы получить надёжное и прочное место в плей-офф — а кто бы этого не хотел? Но обстоятельства складываются против нас. При этом я никогда в жизни не буду жалеть себя и думать о том, что могло быть или должно быть. Что есть, то есть», — цитирует Хэма OCRegister.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне провели 70 матчей регулярного чемпионата НБА, одержав в них 34 победы. Сейчас «озёрники» располагаются на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче, который пройдёт 18 марта, «Лейкерс» сыграют с «Даллас Маверикс».

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