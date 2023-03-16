Эксперт: разве Джа не понимает, что быть Джа Морантом и так круто?

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказался о ситуации со звёздным разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом. Напомним, ранее комиссией НБА было принято решение об отстранении Моранта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге. Джа показал пистолет в ночном клубе.

«Он хотел изобразить из себя гангстера, головореза. Но я просто не понимаю, зачем ему вообще было нужно пытаться произвести на кого-то впечатление. Разве он не понимает, что быть Джа Морантом и так круто?» — сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

Ранее Морант рассказал, с помощью чего справляется с психологическими проблемами в первые десять дней после отстранения.

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