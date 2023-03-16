Стив Керр объяснил, почему не расстроен после поражения в матче с «Клипперс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (126:134).

«На самом деле я не расстроен. Мне понравилось, с каким усердием действовали наши ребята. Парни вышли и сражались. «Клипперс» провели отличный матч, но мне понравилось, как играли наши ребята. Стеф был просто великолепен. Было просто невероятно наблюдать за его игрой. Это был отличный матч, но мы потерпели неудачу», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, Стефен Карри в матче с «Клипперс» набрал 50 очков и сделал шесть результативных передач. У «Лос-Анджелеса» самым результативным игроком стал двукратный чемпион НБА Кавай Леонард. На его счету 30 очков, восемь подборов и пять ассистов.

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