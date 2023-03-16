Стив Керр объяснил, почему не расстроен после поражения в матче с «Клипперс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (126:134).
«На самом деле я не расстроен. Мне понравилось, с каким усердием действовали наши ребята. Парни вышли и сражались. «Клипперс» провели отличный матч, но мне понравилось, как играли наши ребята. Стеф был просто великолепен. Было просто невероятно наблюдать за его игрой. Это был отличный матч, но мы потерпели неудачу», — сказал Керр на пресс-конференции.
Напомним, Стефен Карри в матче с «Клипперс» набрал 50 очков и сделал шесть результативных передач. У «Лос-Анджелеса» самым результативным игроком стал двукратный чемпион НБА Кавай Леонард. На его счету 30 очков, восемь подборов и пять ассистов.
Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»:
- 16 марта 2023
-
22:27
-
22:02
-
21:58
-
21:45
-
21:06
-
20:04
-
19:48
-
19:40
-
18:45
-
17:50
-
16:56
-
16:50
-
16:20
-
15:34
-
15:20
-
14:21
-
13:37
-
12:55
-
12:34
-
12:09
-
11:32
-
10:59
-
10:17
-
08:00
-
07:52
-
05:50
-
05:44
-
05:31
-
00:46
- 15 марта 2023
-
23:48
-
23:45
-
22:57
-
22:46
-
21:57
-
21:55