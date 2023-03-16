Богдан Богданович подписал новый контракт с «Атлантой»

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович договорился с командой о новом контракте. Он будет рассчитан на четыре года. По его условиям Богданович получит $ 68 млн. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Богданович принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 2,9 передачи. В «Атланту» Богдан перешёл в 2020 году.
В настоящий момент «Хоукс» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Атланты» одержали 34 победы и потерпели 35 поражений. Лидером является «Милуоки Бакс» (50 побед – 19 поражений).
Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:
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