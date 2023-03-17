Источник: есть опасения по поводу способности Лонзо Болла продолжить карьеру

Защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл может пропустить весь следующий сезон. Кроме того, есть опасения по поводу его способности продолжать карьеру. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.

«По словам источников, есть опасения по поводу способности Болла возобновить карьеру. Есть опасения, что операция, которая может стоить Боллу ещё одного полноценного сезона, даст ему возможность снова играть», — написал Войнаровски.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%. В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча. У игрока, напомним, травмировано левое колено. Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Зак Лавин играет в баскетбол 1 на 1 со своей собакой: