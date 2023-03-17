Церковный рассказал, как «Зениту» удалось подписать контракт с Эртелем

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о подписании контракта с французским игроком Томасом Эртелем.

«Как удалось его подписать? В первую очередь это заслуга нашего главного тренера Хави Паскуаля. Знаю, что отзывы тех, кто у нас играл в последних сезонах, тоже сыграли свою роль.

Неприятные истории, в которые он попадал? Эртель — очень талантливый игрок и яркая личность, такие не могут быть как все. Любой игрок перед подписанием досконально изучается, анализируется, насколько он подходит клубу по всем своим характеристикам и качествам.

Томас — наш лидер и настоящее открытие сезона. На тренировках и в раздевалке он такой же как на площадке — предельно собран и нацелен на победный результат. То, что он, несмотря на всё оказанное давление, принял решение приехать и стать частью «Зенита», лично у меня вызывает большое уважение и тоже говорит о его человеческих качествах», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.